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Fenerbahçe’de bir türlü çözülemeyen sorun! Ligin en kötüsü…
Süper Lig

Fenerbahçe’de bir türlü çözülemeyen sorun! Ligin en kötüsü…

Yüzde 30.4 gole çevirme oranıyla ligin bu alandaki en kötüsü olan Kanarya’nın hocası Yanal soruna çare arıyor

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 7 Şubat 2020 07:27

Fenerbahçe gol pozisyonlarına giriyor, ancak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertli takım bu sezon ligde girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi anlamında ligin en kötüsü olarak dikkat çekiyor.

Bu istatistiği yüzde 30.4 olan sarı- lacivertlileri yüzde 30.6 Denizlispor, yüzde 31.8 ile Göztepe izliyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da bu soruna çare arıyor. Hücuma dönük orta saha oyuncuları ve forvetlere ekstra çalışmalar yaptırılması düşünülüyor.

Öte yandan Kanarya, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olarak da ilk sırada. Fenerbahçe'nin 12 topu direkten dönerken, lider Sivasspor 11 topla ikinci sırada yer alıyor.

EKİCİ VE ZAJC 11’E GÖZ KIRPTI

Miha Zajc ve Mehmet Ekici'nin kupadaki Kırklareli maçında sergilediği performans teknik heyeti memnun etti. Teknik Direktör Yanal, bu iki futbolcudan ilerleyen haftalarda daha fazla yararlanmayı planlıyor.

Mehmet ve Zajc, orta sahanın omurgası Gustavo-Ozan-Kruse üçlüsünün alternatifi olacak. Zajc, Kırklareli maçında 2. golün asistini yaparken 3. golün hazırlayıcısı olmuştu.

Son güncelleme 07:31 | 7 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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