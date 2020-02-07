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CANLI İZLE: Fenerbahçe Maccabi Fox maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Euroleague

CANLI İZLE: Fenerbahçe Maccabi Fox maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague 24. hafta mücadelesine Fenerbahçe Beko, Maccabi Foz Tel Aviv'i ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yedinci sırada yer alıyor. Rakibi Maccabi Fox Tel Aviv ise 5 sırada bulunuyor. Peki Fenerbahçe Maccabi Fox maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

7 Şubat 2020 16:50

Euruolegue’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Euroleague'de normal sezonun sonu yaklaşırken Fenerbahçe Beko, son maçlarında kritik galibiyetler aldı. Son yıllarda Euroleague’de yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko bu hafta Macacabi Fox ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak olan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş sizden üyelik ve ücret talep edebilir.

FENERBAHÇE MACCABİ MAÇI CANLI İZLE

Son güncelleme 16:50 | 7 Şubat 2020
canlı izle canlı yayın euroleague Fenerbahçe Beko Macaabi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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Bugün - 20:00
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