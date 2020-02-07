CANLI | Fenerbahçe Beko – Maccabi Fox Tel Aviv (İkinci çeyrek oynanıyor)

İLK ÇEYREK SONA ERDi: FENERBAHÇE BEKO 23 – 20 MACCABİ FOX TEL AVİV

İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR…

FENERBAHÇE BEKO 25 – 23 MACCABİ FOX TEL AVİV

Sayfa sürekli yenilenecektir…

Fenerbahçe Beko, Euroleague’nin 24. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te başlayan mücadele beIN Sports 3’ten canlı yayınlanıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.