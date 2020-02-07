SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li 11 büyükşehir belediyesinden dikkat çeken deprem kararı!
CANLI | Fenerbahçe Beko – Maccabi Fox Tel Aviv (İkinci çeyrek oynanıyor)
Euroleague

CANLI | Fenerbahçe Beko – Maccabi Fox Tel Aviv (İkinci çeyrek oynanıyor)

Euroleague 24. hafta mücadelesine Fenerbahçe Beko, Maccabi Foz Tel Aviv'i ağırlıyor. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yedinci sırada yer alıyor. Rakibi Maccabi Fox Tel Aviv ise 5 sırada bulunuyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar SKOR'da..

7 Şubat 2020 20:43

İLK ÇEYREK SONA ERDi: FENERBAHÇE BEKO 23 – 20 MACCABİ FOX TEL AVİV

İKİNCİ ÇEYREK OYNANIYOR…

FENERBAHÇE BEKO 25 – 23 MACCABİ FOX TEL AVİV

Sayfa sürekli yenilenecektir…

Fenerbahçe Beko, Euroleague’nin 24. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda  saat 20.45’te başlayan mücadele beIN Sports 3’ten canlı yayınlanıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

 

Son güncelleme 21:09 | 7 Şubat 2020
Fenerbahçe Beko Maccabi FOX Tel Aviv
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Ankaragücü
Konyaspor
Yarın - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR