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MAÇ SONUCU | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

7 Şubat 2020 18:30

Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0’lık skorla Ankaragücü oldu.

Yeni Malatya Stadı’ndaki mücadelede Ankaragücü’ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill’den geldi. Malatyaspor’da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17 yaptı.

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Son güncelleme 22:02 | 7 Şubat 2020
ankaragücü BtcTurk Yeni Malatyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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