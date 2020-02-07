Caner Erdeniz kimdir? Basketbolcu Caner Erdeniz’in hayatı…

Caner Erdeniz yapılan yargılamada, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldıve hayatı merak konusu oldu.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler’de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz Galatasaray’da oynamaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz’in oğludur.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2003–2005 Pınar Karşıyaka 2005–2007 Gelişim Koleji 2007–2009 CASA TED Kolejliler 2009–2011 Hacettepe Üniversitesi 2011–2012 Maliye Millî Piyango 2012–2014 Aykon TED Kolejliler 2014-2015 Beşiktaş İntegral Forex 2015-günümüz TED Ankara Kolejliler