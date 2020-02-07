Beşiktaş’ta şok ayrılık! ‘Beşiktaş duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım’

Beşiktaş’ta görevden alınan altyapı antrenörü Yasin Sülün ayrlığının ardından Radyospor’a konuştu. Gönderilme sebebini bilmediğini ifade eden Sülün, ‘Ailemden bu şekilde sürülmek istemezdim’ ifadelerini kullandı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sülün ayrılığını açıklarken, “Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya 12 yaşında geldim. Ben burada Beşiktaş’ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ben Beşiktaş’la hiçbir zaman para konuşmadım. Futbolda alınan maaşlar da belli. Bu söz konusu değildi. Ben Beşiktaş A Takımı’na çıktıktan sonra 3 yıl parasız oynadım. Beşiktaş söz konusu olunca maddi ve manevi bir derdim yok. Bana her şeyi Beşiktaş kazandırdı. Konunun böyle olması beni çok üzüyor. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim. Altyapıda çalıştığımız hiçbir arkadaşım da para konusunda kafa kaldırmadı. Yapacak bir şey, üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 3 gün önce konuştuğunu ifade eden, “Altyapıya geleceğini söyledi. Yaşananlardan haberi var mı bilmiyorum. Sergen çok sevilen birisi. Camiayı, yönetimi ve tribünü bir araya getirebilecek biri” dedi.

Mehmet Demirkol: Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olduğu kesin BeIN Sports`ta yayınlanan BeIN Manşet programında gündeme dair yorumlarda bulunan Mehmet Demirkol, Göztepe-Beşiktaş maçı için Hata var diyerek tekrar kararı alınması gerektiğini ve kararın bu kadar sürede açıklanmamasını da emsal bir karar olacağı için araştırıldığını belirtti. İlgili Haberi Oku