Basketbol dünyasının acı kaybı Nur Gencer

Yaklaşık 15 yıldır yerleştiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan efsane, basketbol dünyasının tanınmış ismi Nur Gencer dün akşam saatlerinde kalp yetmezliğine bağlı olarak Bodrum'da hayatını kaybetti.

15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve 72 yaşında hayata gözlerini yuman Gencer'in yakın arkadaşlarından eski basketbolcu Volkan Sıkça “Nur hem Türk basketboluna hem de yerleştiği Bodrum'da basketbola çok emek verdi, çok yıldız sporcu yetiştirdi. Ömrünün büyük bölümünü basketbola adamıştı, nur içinde yatsın” dedi.

Gencer' in cenazesinin Cumartesi günü Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Gencer'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

NUR GENCER KİMDİR?

Gencer, öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı. 1992’de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992’de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirildi. Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A Milli Takımlar idari menajerlik görevinde bulundu.

HABER: Yaşar ANTER / Bodrum