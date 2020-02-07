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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan bebeğinin adını açıkladı!
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan bebeğinin adını açıkladı!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan'ın doğacak çocuğunun adını eşi Aslıhan Doğan açıkladı.

7 Şubat 2020 10:49

Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında dünyaya gelmişti.

Şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı.

Doğan, “Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak” dedi. Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak, “4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6’ncı ayda kilo almaya başlıyorum” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 10:49 | 7 Şubat 2020
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