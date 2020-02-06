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Türkiye’nin konuştuğu Mehmet’e Alanyaspor forması hediye edildi
Süper Lig

Türkiye’nin konuştuğu Mehmet’e Alanyaspor forması hediye edildi

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a teşekkür ederek forma hediye etti.

6 Şubat 2020 22:06

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7’nci Grup’ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor’un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçükdurmuş, Alanyanspor’u ziyaret etti. Bu davranışın ardından birçok kesimden beğeni ve takdir alan Küçükdurmuş’a Başkan Çavuşoğlu teşekkür etti ve ardından üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti. Antrenmanı izleyen Mehmet Küçükdurmuş ise bu jestinden dolayı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

05 Şubat 2020 Dünyanın konuştuğu Mehmet Küçükdurmuş o anları anlattı: `Vicdanım el vermedi` Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Kestelspor ile Yatağanspor karşı karşıya gelirken futbolcu Mehmet Küçükdurmuş`un yaptığı centilmence hareket tüm dünyada takdir topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:06 | 6 Şubat 2020
alanyaspor Kestelspor Mehmet Küçükdurmuş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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