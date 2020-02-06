Türkiye’nin konuştuğu Mehmet’e Alanyaspor forması hediye edildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7’nci Grup’ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor’un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçükdurmuş, Alanyanspor’u ziyaret etti. Bu davranışın ardından birçok kesimden beğeni ve takdir alan Küçükdurmuş’a Başkan Çavuşoğlu teşekkür etti ve ardından üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti. Antrenmanı izleyen Mehmet Küçükdurmuş ise bu jestinden dolayı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Dünyanın konuştuğu Mehmet Küçükdurmuş o anları anlattı: `Vicdanım el vermedi` Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Kestelspor ile Yatağanspor karşı karşıya gelirken futbolcu Mehmet Küçükdurmuş`un yaptığı centilmence hareket tüm dünyada takdir topladı. İlgili Haberi Oku