Türk derbisinde kazanan Pınar Karşıyaka!

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu’nda çeyrek finale çıkmayı daha önce garantileyen iki temsilcimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji’nin karşı karşıya geldiği İzmir’deki Türk derbisinde kazanan ev sahibi yeşil-kırmızılılar oldu: 96-65. Son grup maçında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Karşıyaka, Avrupa’da bu sezon üst üste 11’inci galibiyetini aldı.

Bu skorla daha önce liderliği garantileyen Kaf Kaf, grubu 6’da 6’yla tamamladı. Yeşil-kırmızılılar, çeyrek finalde K Grubu’nu ikinci bitiren Ukrayna temsilcisi Kiev Basket’le eşleşti. Bahçeşehir ise K Grubu’ndaki son maçta Kiev’i deplasmanda yenerek grup lideri olan Letonya ekibi Ventspils’le rakip oldu. Çeyrek final maçları 4-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Maça 5-0’lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji’ne Karşıyaka Morgan ve Taylor’la karşılık verse de konuk ekip farkı 7 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot Bahçeşehir’in 23-18 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda M’Baye ve Crocker’ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Karşıyaka kısa sürede 6 sayı farkla öne geçti. Bahçeşehir, Jones ve Mathiang’la farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 42-42 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Morgan, Metecan, Crocker ve M’Baye ile tekrar üstünlüğü yakalayıp farkı kısa sürede 16 sayıya taşıdı. Kaf-Kaf üçüncü periyodu 68-52 önde geçti. Son periyotta farkı 26’ya çıkaran ev sahibi rahat bir oyunla salondan 96-65 galip ayrıldı.

Euroleague: Zenit 68-73 Fenerbahçe Beko

EuroCup Top 16 G Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 79-91 AS Monaco

EuroCup Top 16 H Grubu: Unicaja Malaga 76-68 TOFAŞ

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Strasbourg 89-90 Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: TEKSÜT Bandırma 81-66 EB Pau-Orthez

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Pınar Karşıyaka 96-65 Bahçeşehir Koleji