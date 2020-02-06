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Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın formasını emekli etti
Trabzonspor

Trabzonspor Yusuf Yazıcı’nın formasını emekli etti

Trabzonspor Kulübü sezon başında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını müzeye kaldırdı.

6 Şubat 2020 18:14

Trabzonspor’un 16 milyon 500 bin Euro bedelle Lille gönderdiği Yusuf Yazıcı’nın bordo-mavili takımda giydiği 97 numara, emekli edildi. Milli futbolcu, kariyerinde Trabzonspor’a dönmesi halinde yine aynı numarayı giyecek.

Sosyal medyadan paylaşılan videoyla duyrulan karar sonrasında Yusuf Yazıcı da açıklama yaptı. Twitter’dan paylaşım yapan Yusuf, “Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana” dedi.

Son güncelleme 18:16 | 6 Şubat 2020
süper lig trabzonspor Yusuf Yazıcı
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