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Spotify, The Ringer’ı satın aldı
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Spotify, The Ringer’ı satın aldı

Spotify, Amerikan'ın önde gelen podcast üreticisi The Ringer'ı satın aldı.

SKOR DIŞ HABER 6 Şubat 2020 14:50

Müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Amerikan’ın ünlü spor ve pop kültür içerik üreticilerinden The Ringer’ı satın aldığını açıkladı. Spotify’a özel içerik de üreten The Ringer’ın, bir süre önce dev şirketin bünyesine girebileceği konuşuluyordu.

Bu sonuçla 2016’da ESPN’den ayrılan Bill Simmons, yaklaşık 4 senenin ardından tekrar büyük bir şirketin bünyesinde yer alacak. Satın almanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamalanmasıyla birlikte Spotify, The Ringer çalışanlarının maaşlarını ödeyen taraf olacak.

Bill Simmons ekibiyle birlikte The Ringer’da “The Bill Simmons Podcast” ve “The Rewatchables” dahil olmak üzere 30’dan fazla podcast üretiyor. Araştırmalara göre The Ringer’ın ürettiği bu indirilebilir içeriklerin değeri 2018’de 15 milyon doları aşmıştı.

Bill Simmons, anlaşmayı Twitter üzerinden duyururken çizgilerinin değişmeyeceğini ve Spotify’ın da The Ringer’ın kendisi gibi olmasını istediğini söyledi. Spotify tarafı da benzer bir açıklamayla yeni çalışmalarıyla üretim yapacak olmalarının heyecanını dile getirdi. Ayrıca Spotify, yeni senenin ilk çeyreğinde ücretli üyelerinin yüzde 29’luk artış gösterdiği bilgisini de paylaştı.

Bill Simmons ürettiği podcastlerle Amerika’da bu alanın öncüsü haline gelmişti. Birlikte çalıştığı bir çok genç yazar ve editörün, spor medyasında ulusal ve uluslararası seviyede yükselişine vesile olmuştu.

18 Ocak 2020 Spotify, podcast devi The Ringer`ı satın alıyor! Spor yayıncılığını yeniden şekillendirecek dev bir adım... Bill Simmons`ın kurduğu spor ve popüler kültür sitesi The Ringer`a, İsviçreli dev yayıncı Spotify talip oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:13 | 6 Şubat 2020
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