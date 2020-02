Spotify, The Ringer’ı satın aldı

Müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Amerikan’ın ünlü spor ve pop kültür içerik üreticilerinden The Ringer’ı satın aldığını açıkladı. Spotify’a özel içerik de üreten The Ringer’ın, bir süre önce dev şirketin bünyesine girebileceği konuşuluyordu.

Bu sonuçla 2016’da ESPN’den ayrılan Bill Simmons, yaklaşık 4 senenin ardından tekrar büyük bir şirketin bünyesinde yer alacak. Satın almanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamalanmasıyla birlikte Spotify, The Ringer çalışanlarının maaşlarını ödeyen taraf olacak.

Bill Simmons ekibiyle birlikte The Ringer’da “The Bill Simmons Podcast” ve “The Rewatchables” dahil olmak üzere 30’dan fazla podcast üretiyor. Araştırmalara göre The Ringer’ın ürettiği bu indirilebilir içeriklerin değeri 2018’de 15 milyon doları aşmıştı.

This morning we announced that @spotify is acquiring The Ringer. Couldn't be more excited to work with @eldsjal and his phenomenal team.

More details to come down the road… but @ringer will remain @ringer in every respect. They appreciate what we do and they want us to be us.

— Bill Simmons (@BillSimmons) February 5, 2020