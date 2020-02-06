ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Anadolu Efes Zalgiris maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Saat 20.30'da başlayacak olan Anadolu Efes Zalgiris maçı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Anadolu Efes Zalgiris maçı şifresiz canlı izlenebilecek. Haberimizdeki link aracılığıyla mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş sizden üyelik talep edebilir.
ANADOLU EFES ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE
AVRUPA’DA 682. MAÇ
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 433 maçın 227’sini kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.