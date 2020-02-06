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ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Anadolu Efes Zalgiris maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Euroleague

ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Anadolu Efes Zalgiris maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Euroleague'de 25. hafta mücadeleleri Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı ile başlıyor. Lider Anadolu Efes 23. haftada CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup etmişti. Zalgiris Kaunas ise Olympiakos'a karşı evinde farklı kazandı. Peki Anadolu Efes Zalgiris Kaunas Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme linki...

6 Şubat 2020 19:30

Saat 20.30'da başlayacak olan Anadolu Efes Zalgiris maçı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Anadolu Efes Zalgiris maçı şifresiz canlı izlenebilecek. Haberimizdeki link aracılığıyla mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş sizden üyelik talep edebilir.

ANADOLU EFES ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE

AVRUPA’DA 682. MAÇ 

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise çıktığı 433 maçın 227’sini kazandı, 206’sından ise mağlup ayrıldı.

Son güncelleme 19:30 | 6 Şubat 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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