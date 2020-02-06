SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında son durum açıklandı!
Rıza Çalımbay ve Tamer Tuna’dan TFF’ye isyan!
Ziraat Türkiye Kupası

Rıza Çalımbay ve Tamer Tuna’dan TFF’ye isyan!

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası maçı öncesinde TFF'ye tepki gösterdi.

6 Şubat 2020 21:07

Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanan çeyrek final ilk maçı öncesinde her iki takımın teknik direktörü de fikstüre isyan etti. Rıza Çalımbay hafta içerisinde dile getirdiği hava koşulları ve saat tepkisini sürdürürken, Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yayıncı kuruluşta maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun maç planlama müdürlüğüne tepki gösterdi.

İki takım da sıkışık ve soğuk hava koşullarında 20.30’da maç oynanmasından şikayetçi…

RIZA ÇALIMBAY’IN SÖZLERİ

“Biz maça iyi hazırlanamadık, büyük şikayetlerimiz var. Bir futbolcu 72 saat içinde ancak kendini toparlayabilir. 20.30’a maç koyuyorlar, gittiğimizde uçağın inip inmeyeceği belli değil. Ben 1,5 gün sonra Başakşehir ve Trabzon maçına nasıl çıkayım?

Belki fikstürü yapan arkadaşlar bilmiyor, Sivas’ta saat 8’de sıcaklık sıfırın altına iniyor. O saatte ne futbolcu oynayabilir, ne taraftar gelebilir. Dinleniyoruz, bir gün sonra Trabzon’a gidip final maçı oynuyoruz. Bu adaletsizce oluyor.”

TAMER TUNA’NIN SÖZLERİ

“Saygıyı ve sevgiyi ancak acı hadiselerde yaşıyoruz. Bunların dışına çıkmak için kendimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Sivasspor’un içinde bulunduğu durum önemli. Biz de alt tarafta büyük mücadele veriyoruz. Kadromuzda önemli eksikler var. Turu geçmek istiyoruz. Maç programına bakıyoruz. 60 saat sonra Kayseri’de Kayserispor ile oynayacağız. Bir anlamda final maçı olacak.

Bu kış şartlarında maç programlarını yaparken daha dikkatli olunmalı. Bugün 20.30’da, Pazar 13.30’da Kayseri deplasmanındayız. Perşembe Sivas’ta rövanş maçımız var ve bu kış koşullarında yine 20.30’da!”

Son güncelleme 21:07 | 6 Şubat 2020
Antalyaspor Rıza Çalımbay sivasspor süper lig tamer tuna Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR