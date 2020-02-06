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Ralph Hasenhüttl: ‘James Ward-Prowse’ın yaşadığı korkunç sakatlık beklenenden iyi gözüküyor’
İngiltere Premier Lig

Ralph Hasenhüttl: ‘James Ward-Prowse’ın yaşadığı korkunç sakatlık beklenenden iyi gözüküyor’

FA Cup'ta Tottenham ile karşı karşıya gelen Southampton'da James Ward-Prowse korkutucu bir sakatlık yaşadı. İlk görüntüler kötü olsa da teknik direktör Ralph Hasenhüttl, durumun gözüktüğü kadar kötü olmadığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 6 Şubat 2020 11:07

İngiltere FA Cup’ta dün Tottenham, Southampton’la karşılaştı. Londra ekibi geriye düştüğü maçı zor da olsa 3-2 kazanmayı başardı. Southampton’un İngiliz orta saha oyuncusu James Ward-Prowse’un sakatlığı ise en çok akılda kalan olay oldu.

Maçın dengede olduğu sırada Ryan Sessegnon’ın topuna yaptığı müdahale sonucunda dizinde açılma oluşan 25 yaşındaki Ward-Prowse acı içinde kıvranmaya başladı. Shane Long’un şoke olmuş halde takım arkadaşının açık yarasından kemiğini gördüğü söylemesi televizyon yayınından duyuldu. Oyuncu, ilk müdahalelerin ardından yerini Jannik Vestergaard’a bıraktı.

Maç sonunda Southampton’ın teknik direktörü Ralph Hasenhüttl’ın açıklamaları ise yüreklere su serpti. İlk görüntü çok kötü olmasına karşın düşünüldüğü kadar uzun süreli bir sakatlık beklemediğini söyleyen Alman hoca, oyuncusunun sahalara erken dönebileceğine inandığını söyledi.

Tekrar maçında Southampton’ı mağlup eden Tottenham, kupanın 5. turunda Norwich City ile karşılaşacak.

Son güncelleme 12:49 | 6 Şubat 2020
fa cup İngiltere Premer Ligi James Ward-Prowse Ralph Hasenhüttl Southampton Tottenham
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