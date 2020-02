Nicola Jokic’ten tarihe geçen triple double

NBA’de bu gece 9 maç oynandı. Denver Nuggets, playofflarda ciddi rakibi olan Utah Jazz’ı deplasmanda 98-95 mağlup etti. Nuggets’ta Joker lakaplı Sırp yıldız Nikola Jokic 30 sayı, 21 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken 30-20-10 istatistiği yapan tarihteki yalnızca 9. oyuncu oldu. Takım arkadaşı Jamal Murray 31 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Arka arkaya 5. mağlubiyetini alan Jazz’de Mike Conley 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asist, Donovan Mitchell 18 sayı ve 8 ribaund, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 14 ribaundla mücadele etti.

30 PTS, 21 REB, 10 AST for Joker #NBAAllStar Nikola Jokic becomes the first @nuggets player to average 30+ PPG, 10+ RPG and 10+ APG over a 3-game span! pic.twitter.com/NTHsdp4LT0

— NBA (@NBA) February 6, 2020