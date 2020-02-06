MAÇ SONUCU | Real Madrid 3-4 Real Sociedad

İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali’nde Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi konuk takım 4-3 kazanarak kupada adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Maçın gol perdesini 22. dakikada Real Madrid’den Sociedad’a kiralanan Martin Ödegaard açtı! Bernabeu’yu şoke eden goller ise ikinci yarıda iki dakikada geldi! Alexander Isak 54 ve 56. dakikalarda topu filelere göndererek durumu 3-0 yaptı.

Marcelo 59. dakikada Real Madrid’i uyandırmaya çalışsa da konuk takım 69. dakikada Merino ile yeniden farkı 3’e çıkardı: 4-1.

Real Madrid 79. dakikada Rodrygo ile skoru 4-2’ye, 90+3’te Nacho ile durumu 4-3’e getirdi. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi. 90+5’te Real Sociedad’da Andoni Gorosabel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

REAL MADRID VE ZIDANE’NIN LANETİ

Real Madrid’in başında ilk kez 4 yiyen Zidane’nın kariyerindeki Ulusal Kupa hasreti devam etti! 47 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde formalarını giydiği Cannes, Bordeaux, Juventus, ve Real Madrid ile hiç Ulusal Kupa şampiyonluğu yaşayamadı.

REAL MADRID 32 YILDIR İSPANYA’DA DUBLE’YE HASRET

La Liga’da 22. haftayı Barcelona’nın 3 puan önünde tamamlayan Real Madrid, tam 32 yıldır aynı sezonda hem ligi hem de Kral Kupası’nı birlikte kazanamıyor… Dünya devi, La Liga’da en son 2016/2017 sezonunda şampiyon olurken, Kral Kupası’nı da son olarak 2013-2014 sezonunda müzesine götürdü.

Real Madrid’in müzesinde 33 İspanya Lig, 19 İspanya Kral Kupası bulunuyor.