MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 96-91 Zalgiris

Euroleague’in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris’i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe oynanan mücadeleyi temsilcimiz son periyottaki etkili oyunuyla 96-91 mağlup etti.

Bu sezon fırtına gibi esen ve Ocak ayının MVP’si seçilen Shane Larkin’in kabus gibi başlayan gecesi yine yıldızlaşarak bitti. A Milli Basketbol Takımımızın yeni oyuncusu Larkin, ikinci yarıya tam 25 sayı sığdırdı ve takım galibiyetin büyük rol oynadı.

Efes’te Micic 22 sayı, Simon ile Pleiss da 15’er sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Temsilcimizde 11 oyuncu süre alırken tüm sayılar 6 isimden geldi.

Zalgiris”in en skorer isimleri de 22 sayıyla Zach Leday ve 21 sayıyla Rivers oldu.

Anadolu Efes çift maç haftasını 2’de 2 ile geçerken 24 haftada 21 galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. mağlubiyetini alarak play-off yarışında geride kaldı.

1. PERİYOT: 19-20

2. PERİYOT: 21-23

3. PERİYOT: 23-22

4. PERİYOT: 33-26