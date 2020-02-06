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Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman’ı unutturdu!
Trabzonspor

Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman’ı unutturdu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yüzleri güldürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından, göreve gelen 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde bordo-mavili takım hem kupa'da hemde lig'de zirvede yer alıyor.

6 Şubat 2020 09:39

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası ve Lig’de oynadığı 5 maçta sahadan gülerek ayrılarak, farklı galibiyetlere imza attı.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde kupa da Denizlispor’u elerken, çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-0 yenerek yarı final’in kapısını araladı. Süper Lig’de ise 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası’nda hedefleri doğrultusunda yoluna devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı 3 maçta sahadan gülerek ayrılan bordo-mavililer Süper Lig’de de oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Hüseyin Çimşir, yönetiminde 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi genç teknik adam, yönetiminde evinde oynadığı Kasımpaşa’yı 6-0 ve Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek 6 puan çıkarttı.

LİGDE İLK DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig’de, bordo-mavili takımın teknik patronu olarak ilk deplasman maçına Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Ünal Karaman’ın, takımdan ayrılmasından sonra teknik patron olarak takımın başına geçen 40 yaşındaki genç teknik adam dış sahada oynayacağı ilk süper lig maçından sahadan galibiyetle ayrılmak için saha kenarından taktik verecek.

Son güncelleme 09:39 | 6 Şubat 2020
Hüseyin Cimşir trabzonspor Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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