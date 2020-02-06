SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çığ felaketinden bir acı haber daha
Göztepe İlhan Palut’la evinde kaybetmedi
Süper Lig

Göztepe İlhan Palut’la evinde kaybetmedi

Süper Lig'de pazartesi günü yeni evi Gürsel Aksel Stadı'ndaki ikinci maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından İzmir'de hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

6 Şubat 2020 12:10

Sarı-kırmızılıların başında ilk sınavına 11’inci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla çıkan Palut, taraftarı önünde sahayı hiç yenik terk etmedi. Palut’un dümeninde olduğu Göztepe; Bornova, Atatürk ve Gürsel Aksel statlarında oynanan toplam 6 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Genç teknik adamın ilk mücadelesini verdiği Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. İlhan Palut, güçlü rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı ligde evinde 7 puan topladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, aynı statta Galatasaray’ı 2-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı’ndaki tarihi açılış maçında ise İzmir ekibi Beşiktaş’ı 2-1’lik sonuçla İstanbul’a eli boş gönderdi. Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, Atatürk Stadı’nda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Bornova’da oynanan Antalyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Özellikle iç sahada taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında da tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ve Beşiktaş’ı yenip Yukatel Denizlispor’la berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda camiasına umut aşıladı.

Son güncelleme 12:10 | 6 Şubat 2020
göztepe İlhan Palut
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR