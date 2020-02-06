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Galatasaray’da Falcao ve Saracchi’den sevindirici haber
Süper Lig

Galatasaray’da Falcao ve Saracchi’den sevindirici haber

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Saracchi'nin koşu çalışmalarına başladıkları açıklandı.

6 Şubat 2020 15:42

Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan Galatasaray’da ligde oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılı takımdan yapılan idman bilgilendirmesinde Radamel Falcao ve Saracchi’nin sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Son güncelleme 15:43 | 6 Şubat 2020
galatasaray idman sakatlık Saracchi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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