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Eşcinsel hakeme verilen tazminat kararı geri alındı
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Eşcinsel hakeme verilen tazminat kararı geri alındı

Eski hakem Halil İbrahim Dinçdağ, eşcinsel olduğu gerekçesiyle kendisini işten attığını iddia ettiği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 23 bin TL tazminat kazanmıştı. Yargıtay verilen tazminat kararını bozunca yargılama yeniden yapıldı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak davanın reddine hükmetti.

6 Şubat 2020 13:33

CAN ÖZÇELİK/ İSTANBUL    Eski futbol hakemi Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel kimliğini açıkladığı gerekçesiyle işten atıldığını söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 2010 yılında dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 Aralık 2015’te davanın kısmen kabulüne karar vererek, TFF’nin 3 bin lira maddi, 20 bin lira manevi olmak üzere 23 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

“YARGITAY, TAZMİNATA GEREK YOK” DEDİ

Davanın karara bağlanmasının ardından hem TFF’nin hem de Halil İbrahim Dinçdağ’ın avukatları Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Tarafların başvurularını kabul eden Yargıtay, kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören kişinin manevi tazminat isteyebileceğini, manevi tazminatın istenebilmesi için gerçekçi koşulların oluşması gerektiğini belirtti ve davaya konu olan olayda manevi tazminat koşullarının oluşmadığını kaydetti. Dava, reddedilmesi istemiyle TFF lehine bozuldu.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGITAY KARARINA UYDU

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 14 yıl hakemlik yapan Halil İbrahim Dinçdağ’ın TFF’ye açtığı dava yeniden görüldü. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan Dinçdağ’ın avukatı Fırat Söyle, müvekkilinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, mahkemenin önceki kararında direnmesini talep etti. TFF’nin avukatı ise Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını talep ettiklerini dile getirdi. Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Son güncelleme 13:46 | 6 Şubat 2020
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