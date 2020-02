Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: VAR sistemi başarılı

Denizlispor, ligin 21’inci haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes çalışmaya katılmadı.

İdman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Konyaspor deplasmanına 3 puan hedefiyle gideceklerini belirten Özdilek, “Göztepe maçındaki coşkudan ve oyundan son derece memnunum. Her puanın çok önemli olduğu bir lig oynuyoruz. Her maç ciddiyet istiyor. Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor’a karşı zor bir maç oynayacağız. Kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İçerideki puan kayıplarımızı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz” dedi. Ligde her puanın değerli olduğuna dikkat çeken Özdilek, “Lopes ve Onazi’nin sakatlıkları ciddi. Dönmeleri 3-4 haftayı bulacak. Aissati’nin iyi bir form yakalamışken cezalı duruma düşmesi bizi sıkıntıya soktu. Amacımız Konyaspor’dan puan ya da puanlar almak. Kazanmak için saha içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız. Son haftalarda oyunsal anlamda kendimizi ileriye taşıdığımızı söyleyebilirim. Bunu skorla bileştirebilirsek hepimiz mutlu oyacağız” diye konuştu.

“VAR BAŞARILI”

VAR sistemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, “Lehimize veya aleyhimize fark etmez, sistemin önemli olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla bakıldığında futbol adına çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bir geçiş süreci, sistemin ikinci senesi. Bir sonraki sene daha farklı, daha akıcı bir sistem olacaktır. İnsanlar, oyuncular da yönetenler de adapte olmaya başladı. Geçiş sürecinde ufak tefek sancılar olacaktır. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum” ifadelerini kullandı.