CANLI | Antalyaspor-Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Antalyaspor ile Sivasspor ilk maçta karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maç saat 20.30’da başladı. İki takım 13 Şubat Perşembe günü rövanş maçında Sivas’ta karşılaşacak.
ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR
- 19′ Yatabare’nin uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çelmdi.
- 15′ Karşılaşma iki takımın da orta sahada üstünlük mücadelesiyle geçiyor.
- 9′ Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.
- Maç Antalyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.
KADROLAR
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Salih, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, N’Dinga, Hakan
Sivasspor: Ali Şaşal, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare