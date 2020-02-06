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CANLI | Antalyaspor-Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Antalyaspor-Sivasspor

Süper Lig'in lideri Sivasspor, son iki haftada yaşadığı 5 puan kaybını kupada Antalyaspor galibiyetiyle unutmak istiyor. Takımlar yarı final yolunda rövanş için avantajlı skor arıyor. Maçın tüm detaylarını SKOR'dan takip edebilirsiniz. Mücadelede ilk yarı oynanıyor.

6 Şubat 2020 20:30

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Antalyaspor ile Sivasspor ilk maçta karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maç saat 20.30’da başladı. İki takım 13 Şubat Perşembe günü rövanş maçında Sivas’ta karşılaşacak.

ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR

  • 19′ Yatabare’nin uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çelmdi.
  • 15′ Karşılaşma iki takımın da orta sahada üstünlük mücadelesiyle geçiyor.
  • 9′ Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.
  • Maç Antalyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

KADROLAR

Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Salih, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, N’Dinga, Hakan

Sivasspor: Ali Şaşal, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

Son güncelleme 20:53 | 6 Şubat 2020
Antalyaspor sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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