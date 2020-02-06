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Aziz Yıldırım’a ‘çete’den, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu’ya ‘şike’den beraat!
Süper Lig

Aziz Yıldırım’a ‘çete’den, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu’ya ‘şike’den beraat!

13. Ağır Ceza Mahkemesi, "usul eksikliği" nedeniyle bozulan "futbolda şike" davasını inceledi. Aziz Yıldırım'a "çete kurmak" suçlamasından beraat; Serdal Adalı, Ahmet Ateş ve Tayfur Havutçu'ya ise "şikeden" beraat karar verildi.

6 Şubat 2020 20:30

Futbolda Şike Davası’nda Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu. Yıldırım’ın “şike” davasının ise bir kez daha Yargıtay’a taşınması kararı alındığı kaydedildi.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

Öte yandan Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu için ise “şike”den beraat kararları çıktı. Böylelikle dönemin Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı ile Ahmet Ateş ve yine dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu şikeden aklanmış oldu. 13. Ağır Ceza mahkemesi dosyayı Yargıtay'a göndermeyip kapattı.

Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

Son güncelleme 20:35 | 6 Şubat 2020
ahmet ateş Aziz Yıldırım beşiktaş Fenerbahçe serdal adalı şike davası tayfur havutçu
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