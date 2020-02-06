SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Corona virüsü kahramanı' hayatını kaybetti!
Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle! Antalya Sivas canlı yayın!
Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izle! Antalya Sivas canlı yayın!

Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenebilecek. Ziraat Türkiy Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Rövanş maçı öncesinde galip gelerek avantaj yakalamak isteyen iki ekibin zorlu mücadelesini sayfamızda paylaştığımız canlı yayın linkinden takip edebilirsiniz. İşte Antalyaspor Sivasspor maçı canlı izleme ekranı ve maçtan son gelişmeler.

6 Şubat 2020 20:34

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. İki güçlü ekip rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkmak için galip gelmek istiyor. Saat 20.30’da başlayan Antalyaspor Sivasspor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler yazımızda verdiğimiz link üzerinden karşılaşmayı izleyebilirsiniz. İşte Antalyaspor Sivasspor canlı yayın izleme ekranı ve maçtan tüm detaylar.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR’DA HEDEF GALİBİYET

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, sakat Jahovic ve Nazım Sangare ile henüz hazır olmayan Podolski forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Antalya Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, çeyrek final ilk maçında sahasında avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski’nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna’nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı yönetim, taraftarın takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının biletleri, VIP 50 TL, Batı 20 TL, Doğu 10 TL, Kale arkası 5 TL, Misafir Takım Tribünü de 6.5 TL’den satışa çıktı. Karşılaşmada kale arkası tribünlerin üst katları kapalı olacak. Üst kat kombinesi olan taraftar, kale arkası alt katlara giriş yapacak.

DHA

Son güncelleme 20:36 | 6 Şubat 2020
Antalyaspor canlı sivasspor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR