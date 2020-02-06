Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kupası’nda zorlu mücadele…

Türkiye Kupası’nda heyecan Antalyaspor Sivasspor maçı ile sürüyor. Ligde son haftalarda istediği performansı sergileyemeyen iki takım teselliyi kupada arıyor. İlk maçta iki takımın hedefi rövanş maçı için avantajlı bir skor etmek olacak. Peki, Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları düdük çalacak. İki takımın çeyrek final eşleşmesindeki ilk maçı 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka A Spor ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudryashov, Yekta, Harun, Sinan, Ufuk, Fredy, Podolski

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan Arslan, Emre, Mert Hakan, Erdoğan, Skuletic