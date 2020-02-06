Ali Koç’un Kırklarelispor maçındaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda GMG Kırklarelispor’u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor ile oynanan maçı Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ile birlikte tribünden takip etti.

Kırklareli’de hava 6 derece ve yağmurlu olmasına karşın tribünden ayrılmayan iki takım yöneticileri takımlarına destek oldular.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sırılsıklam olmasına rağmen tribünden ayrılmadı.

Bu görüntülerin paylaşılmasıyla Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç’a sosyal medyadan övgü yağdırdı.

Taraftarlar, “İyi ki senin gibi bir başkana sahibiz” yorumlarında bulundu.

Ali Koç başkanımın Fenerbahçe’yi çok sevdiğini ispatlayamam ama fotoğrafını gösterebilirim. pic.twitter.com/M9OUGaVPq4 — Belözoğlu (@atavratemre) February 5, 2020

“Ben buraya Koç Holdingli Ali Koç olduğum için değil, Fenerbahçeli Ali Koç olduğum için seçildim.” pic.twitter.com/o1Vg1ljiyx — Emre Toraman (@emretoraman) February 5, 2020

Bu kulüp kurumsal bir yapıya kavuşacaksa, milyonları olmasına rağmen şu hale bürünen başkanı sayesinde kavuşacak. O yüzden hocasından, efsane futbolcularına kadar sahip çıkacağınız ilk isim Ali Koç olsun. Bu girdaptan çıkacaksak, başkan sayesinde çıkacağız.. pic.twitter.com/vXhrIujX3O — Jürgen (@jurgen_Klopp12) February 5, 2020