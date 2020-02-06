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Ali Koç’un Kırklarelispor maçındaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti
Fenerbahçe

Ali Koç’un Kırklarelispor maçındaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kırklareli Atatürk Stadı'nda sırılsıklam olduğu halde tribünden ayrılmaması Fenerbahçeli taraftarların gönlünü fethetti.

6 Şubat 2020 08:36

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda GMG Kırklarelispor’u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor ile oynanan maçı Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ile birlikte tribünden takip etti.

Kırklareli’de hava 6 derece ve yağmurlu olmasına karşın tribünden ayrılmayan iki takım yöneticileri takımlarına destek oldular.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sırılsıklam olmasına rağmen tribünden ayrılmadı.

Bu görüntülerin paylaşılmasıyla Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç’a sosyal medyadan övgü yağdırdı.

Taraftarlar, “İyi ki senin gibi bir başkana sahibiz” yorumlarında bulundu.

Son güncelleme 08:36 | 6 Şubat 2020
ali koç Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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