5 yaşındayken Steven Gerrard’a el hareketi yapan genç anlattı: ‘Babam zorladı’

5 Şubat 2006 tarihinde oynanan Chelsea-Liverpool maçından önce Steven Gerrard’a yaptığı el hareketiyle meşhur olan Jake Nickless isimli genç, olayın yıldönümünde yaşananları anlattı.

Maç öncesi futbolcularla birlikte sahaya çıkmak için hazırlananve o dönem 5 yaşında olan Nickless, Gerrard’a yaptığı el hareketi için babasının kendisini zorladığını anlattı.

İşte tarihe geçen o anları anlatan Nickless’ın açıklamaları;

“Babamın Stevie-G’ye o hareketi yapmamı istediğini ve beni zorladığını hatırlıyorum. Yapmayacağımı uzun süre söylemeye devam ettim ama sanırım sonunda ikna olmuşum ki o hareketi yaptım. Maçı televizyonda izleyen bir çok insana eğlence sağlamış oldum. Makelele ve Essien’in güldüğünü hatırlıyorum. Sonra John Terry elini tutmak için ona doğru döndüğümde kafama dokunmuştu. Bence Stevie-G dışında herkes de komik buldu”

Tarihte bugün | 2006 | Minik Chelsea’li, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’a hayatının fake’ini yaşattı.pic.twitter.com/15xnDkDRgw — SKOR (@SozcuSkor) February 5, 2020

“ANNEM EVE GÖTÜRMEK ZORUNDA KALDI”

“Ertesi gün okulda herkesin bunu konuştuğunu hatırlıyorum. Annem basının röportaj tekliflerini kabul ediyordu. O gün annem günün yarısında beni alıp eve götürmek zorunda kaldı. Okuldaki ebeveynler bile fotoğraf çektirmek istedi.”

GERRARD: ‘BOYNUNU KIRMAK İSTERDİM’

Steven Gerrard, 2009’da yayınlanan My Captains Book isimli otobiyografisinde olayla ilgili kaleme aldığı yazıda, Nickless’ın o harketine çok sinirlendiğini belirterek, “Eğer bir büyük olsaydı onun boynunu kırmak isterdim” şeklinde konuşmuştu.