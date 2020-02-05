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Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle üç aydır oynamayan Andone Alanyaspor ile yapılacak maçın kadrosuna alındı. Peki Alanyaspor Galatasaray kupa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

5 Şubat 2020 08:21

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Yari finale çıkmak için mücadele edecek iki takım da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçının saati ve kanalı…

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANDONE KADRODA

Bu arada, Galatasaray’ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Rumen golcü Andone’nin de yer aldığı kadro şöyle:

“Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.” DHA

Son güncelleme 08:21 | 5 Şubat 2020
alanya alanyaspor galatasaray gs Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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