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Zenit Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç? Zenit Fenerbahçe Beko Euroleague canlı
Euroleague

Zenit Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç? Zenit Fenerbahçe Beko Euroleague canlı

THY Euroleagu'in 23. haftasında Zenit ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor. Basketebol meraklılarının yakından takip ettiği Euroleague'de Fenerbahçe'nin çıkışı sürüyor. Son 6 maçın 5'ini kazanan sarı-lacivertli ekip Rus ekibini de yenmek istiyor. Peki Zenit Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç? İşte maçın canlı izleme ekranı...

5 Şubat 2020 20:54

Zenit Fenerbahçe Beko karşılaşması devam ediyor. THY Euroleague’in 23. haftasında bu akşam karşılaşan iki ekibin zorlu karşılaşması BeınSports Haber kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zenit Fenerbahçe Beko karşılaşmasını canlı izlemek ve maçın kaç kaç olduğunu görmek için sayfamızdaki linki kullanabilirsiniz.

Yubileyny Sports Palace’ın ev sahipliği yaptığı mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik talep edebilir.

ZENİT FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

 

Son güncelleme 20:56 | 5 Şubat 2020
euroleague Fenerbahçe Beko Zenit Petersburg
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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