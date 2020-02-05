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Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Haftanın en önemli maçı Halis Özkahya’nın
Süper Lig

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Haftanın en önemli maçı Halis Özkahya’nın

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçına Halis Özkahya atandı.

5 Şubat 2020 15:05

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00’da oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde::

7 OCAK CUMA

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İttifak Holding Konyaspor – Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17.00 Gençlerbirliği – Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Beşiktaş – Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)

20.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor – Antalyaspor (Koray Gençerler)

16.00 Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

19.00 Kasımpaşa  – Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe – Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

Son güncelleme 15:05 | 5 Şubat 2020
halis özkahya süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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