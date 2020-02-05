Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Haftanın en önemli maçı Halis Özkahya’nın

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma, 8 Şubat Cumartesi, 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00’da oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde::

7 OCAK CUMA

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İttifak Holding Konyaspor – Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17.00 Gençlerbirliği – Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Beşiktaş – Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)

20.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor – Antalyaspor (Koray Gençerler)

16.00 Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

19.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe – Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)