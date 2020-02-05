SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Van’dan kahreden haber: Can kaybı 26’ya yükseldi
SON DAKİKA Beşiktaş’ta TFF’ye flaş başvuru!
Süper Lig

SON DAKİKA Beşiktaş’ta TFF’ye flaş başvuru!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanması için TFF Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 5 Şubat 2020 16:32

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Kadıköy’de oynanan maç hakkında flaş bir başvuru geldi. Beşiktaş, derbinin Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Karşılaşma 22 Aralık Aralık 2019 tarihinde oynanmış ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazanmıştı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş yönetimi, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın performansını eleştirmiş, bazı pozisyonlarda VAR’ın neden devreye girmediğini sorgulamıştı.

DAHA ÖNCE DE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na VAR kayıtlarının açıklanması için başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda “22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur” denilerek, şu görüşlere yer verilmişti:

“Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.”

TFF ise protokol gereği VAR kayıtlarının açıklanamayacağını duyurmuş ve Beşiktaş’ın talebini geri çevirmişti.

Son güncelleme 16:45 | 5 Şubat 2020
beşiktaş tahkim kurulu tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR