SON DAKİKA Beşiktaş’ta TFF’ye flaş başvuru!

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Kadıköy’de oynanan maç hakkında flaş bir başvuru geldi. Beşiktaş, derbinin Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Karşılaşma 22 Aralık Aralık 2019 tarihinde oynanmış ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazanmıştı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş yönetimi, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın performansını eleştirmiş, bazı pozisyonlarda VAR’ın neden devreye girmediğini sorgulamıştı.

DAHA ÖNCE DE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na VAR kayıtlarının açıklanması için başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda “22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur” denilerek, şu görüşlere yer verilmişti:

“Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.”

TFF ise protokol gereği VAR kayıtlarının açıklanamayacağını duyurmuş ve Beşiktaş’ın talebini geri çevirmişti.