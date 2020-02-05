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Sergen Yalçın fırtınası! Baş döndürdü
Beşiktaş

Sergen Yalçın fırtınası! Baş döndürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tempoyu yükseltti. Ljajic dayanamayıp kendini yere bıraktı. Çift kale maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül korkuttu.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 5 Şubat 2020 08:21

Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farkını ortaya koymaya başladı. Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarında kondisyon çalışmalarına ağırlık veren Sergen Yalçın, tempoyu yükseltti. Deneyimli teknik adamın talimatıyla kondisyoner Stefano Marrone, tempolu koşu ve sprint çalışması yaptırdı. Bu esnada Adem Ljajic, daha fazla dayanamayarak baş dönmesi yaşadı. Sergen Yalçın, kenarda bir süre dinlenen Boşnak asıllı Sırp yıldızla yakından ilgilendi.

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan turnuva şeklindeki çift kale maçlar oldukça çekişmeli geçti. Ayağına darbe alan Gökhan Gönül, yerde kaldı. Sağlık heyetinin müdahale ettiği yıldız futbolcuda korkulan bir sakatlık çıkmadı. Karşılaşmayı Ljajic, Karius, Roco, Atiba, Umut Nayir, Lens, Rebocho ve Douglas'tan oluşan turuncu takım kazandı.

Sakatlıktan kurtulan Jeremain Lens'in oynayacak hale gelmesiyle Kartal'da Dorukhan haricinde sakat futbolcu bulunmuyor.

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Son güncelleme 08:21 | 5 Şubat 2020
beşiktaş sergen yalçın
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