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Onazi ve Lopez şoku!
Denizlispor

Onazi ve Lopez şoku!

Denizlispor’a sakatlıkları bulunan iki yeni transferden kötü haber geldi.

5 Şubat 2020 11:01

Denizlispor'un devre arası transferlerinden Ogenyi Onazi 3 hafta, Tiago Lopes ise sakatlığı dolayısı ile 1 ay forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor'un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Onazi'nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Horoz’da bir başka sakatlık şoku ise Lopes'den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes'in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor’la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar'ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Son güncelleme 11:01 | 5 Şubat 2020
denizlispor lopez Onazi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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