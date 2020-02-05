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MAÇ SONUCU | Zenit 78-83 Fenerbahçe Beko
Euroleague

MAÇ SONUCU | Zenit 78-83 Fenerbahçe Beko

Euroleague'de normal sezonunu 23. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit'i 73-68 mağlup etmeyi başardı ve 11. galibiyetini elde etti.

5 Şubat 2020 22:19

Euroleague’de normal sezonun sonu yaklaşırken Fenerbahçe Beko, play-off yolunda kritik galibiyetler almaya devam ediyor. Deplasmanda Zenit’le karşılaşan sarı-lacivertliler parkeden 83-78’lik skorla galip ayrılmayı başardı ve Euroleague’in 23. maç gününde 11. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü maçta sadece üçüncü çeyrekte rakibinin yaklaşmasına izin verdi. Son periyota taşıdığı üstünlüğünü maç sonuna kadar taşıyan temsilcimiz zorlu deplasmandan kazanarak çıkarken Leo Westermann 13 sayıyla Fenerbahçe Beko’nun en skorer ismi oldu.

Toplamda 16. mağlubiyetini alan ev sahibinde ise Austin Hollins ve Gustavo Ayon 16 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular ancak çabaları yenilgiyi önlemeye yetmedi. Fenerbahçe Beko, 24. haftada 7 Şubat’ta Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk edecek.

Son güncelleme 22:19 | 5 Şubat 2020
euroleague Fenerbahçe Beko zenit
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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