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Maç esnasında inanılmaz kavga! Maç iptal edildi
Diğer Ligler

Maç esnasında inanılmaz kavga! Maç iptal edildi

ABD'de oynanan kolej ligi maçında sahalarda görülmemiş büyüklükte bir kavga yaşandı.

SKOR DIŞ HABER 5 Şubat 2020 09:12

ABD Kadınlar Kolej Ligi’nde Alabama St. ve Texas Southern arasında oynanan maç, inanılmaz bir kavgaya sahne oldu. Alabama St.’in 84-51 önde götürdüğü karşılaşmada ortalık bir anda karıştı. Bütün basketbolcuların karıştığı kavga, güçlükle durdurulurken, maç iptal edildi.

Neden çıktığı anlaşılmayan kavga, bir anda büyüdü. Güvenlik görevlilerinin de sahaya dalmak zorunda kaldıkları kavgada yumruklar havada uçuştu. Oldukça zor kontrol altına alınan basketbolcular, birbirlerine öldüresiye saldırdı. Kavganın durdurulmasının ardından hakemler basketbolcuları soyunma odalarına gönderdi ve maçı iptal etti.

Yaşanan kavga sonrası hiçbir sporcunun gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Konu ile ilgili maç sonrası bir açıklama yayınlayan Alabama St. yönetimi, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü içinde olduklarını ve kendi sporcuları ile ilgili gereken cezaları uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada, Alabama St. yönetiminin bu gibi şiddet olaylarında sıfır tolerans ilkesine sahip olduğu hatırlatıldı.

Son güncelleme 09:12 | 5 Şubat 2020
basketbol kavga
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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