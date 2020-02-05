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Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Kırklareli FB kupa maçı…
Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Kırklareli FB kupa maçı…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kırklarelispor Süper Lig'ib güçlü ekiplerini eleyerek ulaştığı çeyrek finalde Fenerbahçe karşısında galip gelerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Şifresiz olarak yayınlanacak olan mücadelenin saat ve kanal bilgileri de iki takım taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki Kırklarelispor Fenerbahçe maçı sat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

5 Şubat 2020 10:55

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor´la oynayacak. TFF 2’nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde etti. İşte şifresiz olarak canlı yayınlanacak olan Fenerbahçe Kırklarelispor maçının saati ve kanalı…

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Mücadele 5 Şubat Çarşamba akşamı saat 14.30’da başlayacak ve ASpor kanalından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 10:55 | 5 Şubat 2020
fb Fenerbahçe kırklareli kırklarelispor kupa maçı Şifresiz Zirraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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