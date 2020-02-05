Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Kırklareli FB kupa maçı…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor´la oynayacak. TFF 2’nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde etti. İşte şifresiz olarak canlı yayınlanacak olan Fenerbahçe Kırklarelispor maçının saati ve kanalı…

KIRKLARELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Mücadele 5 Şubat Çarşamba akşamı saat 14.30’da başlayacak ve ASpor kanalından canlı yayınlanacak.