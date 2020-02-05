Khabib Nurmagomedov 100 milyon doları elinin tersiyle itti

Dağıstan asıllı Rus karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, flaş bir açıklamada bulundu. Başarılı sporcu, TMZ Sports’a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’dan kendisine, daha önce yendiği Conor McGregor ile yeniden dövüşmesi için zengin bir iş insanından yapılan teklifi kabul etmediğini söyledi. Khabib Nurmagomedov, bu maç için kendisine 100 milyon dolar önerildiğini belirtti.

Conor McGregor’ı ‘Geri zekalı’ olarak tanımlayan Khabib Nurmagomedov, “Böyle bir paraya neden ihtiyacım olsun ki? Dünyada birçok organizasyon var. Parayı oralara yatırsınlar. Ya da parayı ne yapacağını bilmeyen UFC’ye versinler. Bana bir geri zekalıyı yeniden yenmem için 100 milyon dolar verilmesi pek rasyonel değil” dedi.

Kendisine Conor McGregor’ın sık sık kendisi ile rövanş yapmak için teklifte bulunduğu hatırlatılan Khabib Nurmagomedov, “Ne yazık ki bu mümkün değil. Sadece Nisan ayında Tony Ferguson ile yapacağım maça odaklandım” yanıtını verdi.

MAÇLARI OLAYLI OLMUŞTU

Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında 2018 yılında yapılan maç olaylı bitmişti. Khabib Nurmagomedov’un 4. rauntta kazandığı maç sonrası ringin dışına atlayarak rakibi McGergor’un ekibine saldırmıştı. McGregor’ın ekibinin de karşılık vermesinin ardından büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etmişti.

Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, “Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” demişti.

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası almıştı. Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası almıştı.