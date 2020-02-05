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Karşıyaka’dan duygulandıran jest! Primleri bağışladılar…
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Karşıyaka’dan duygulandıran jest! Primleri bağışladılar…

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erbaaspor'u 3-0 yenen ve Play-Off'a kalan Karşıyaka'da futbolcular, galibiyet primlerini geçen 25 Ocak'ta zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede genç yaşında hayatını kaybeden taraftar Onur Candan'ın ailesine bağışladı.

5 Şubat 2020 11:56

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Erbaaspor’u 3-0 mağlup ederek adını yeniden Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka’da futbolculardan duygulandıran jest geldi.

Yeşil-kırmızılı futbolcular, galibiyet primlerini geçen 25 Ocak’ta zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede genç yaşında hayatını kaybeden taraftar Onur Candan’ın ailesine bağışladı. Zaman zaman kendileri de mali sıkıntılar yaşayan Kaf-Kaf’ın altyapı patentli genç kadrosunun yaptığı anlamlı hareket sosyal medyada taraftardan büyük alkış aldı.

Yeşil-kırmızılılar galibiyet sonrası tribünde Onur Candan’ın resminin bulunduğu pankartın önünde el ele tutuşup saygıyla eğilmişti. Karşıyakalı futbolcular, Erbaa maçının 55’inci dakikasında kendi kalecisiyle çarpışıp burnu, elmacık kemiği ve bazı dişleri kırılınca kanlar içinde hastaneye kaldırılan, alnındaki sinirler parçalanan rakip takımdan Recep Uğur Öztürk’ün tedavi masraflarını üstlenmek için de girişim yapmıştı.

Kaf-Kaf’ta 1877 Alemdağspor deplasmanının hazırlıkları sürüyor.

Son güncelleme 11:56 | 5 Şubat 2020
karşıyaka Onur Candan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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