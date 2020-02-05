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John Obi Mikel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor

John Obi Mikel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe maç sonrası birçok ırkçı mesaja maruz kalan Trabzonspor'un yıldızı John Obi Mikel, kupa maçı sonrası canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

5 Şubat 2020 07:57

Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan bordo-mavili oyuncu John Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı.

Çok sayıda ırkçı mesaj aldığını söyleyen Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken göz yaşlarını tutamadı.

“Emre ile yaşanan, normal bir durum”

Mikel ayrıca Emre Belözoğlu ile yaşadığı pozisyonu da, “O anın sıcaklığıyla aramızda ufak bir tartışma oldu. Maçlarda yaşanan normal bir durum. Maç sonrasında herhangi bir tartışma olmadı” şeklinde anlattı.

03 Şubat 2020 Obi Mikel'e sosyal medyada ırkçı saldırı Trabzonspor`un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel`e Fenerbahçe maçı sonrası ırkçı saldırıda bulunuldu. Kariyeri boyunca ilk kez böyle bir olayla karşılaşan Mikel Obi, adli mercilere başvuracak İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:59 | 5 Şubat 2020
obi mikel trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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