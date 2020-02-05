Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe’ye NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda’da doğdu. İşte Ferdi Kadıoğlu hakkında merak edilenler…

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geldi.

2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi'nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giydi. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.