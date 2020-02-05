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Fenerbahçe’nin Kırıkkale paylaşımı büyük beğeni topladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Kırıkkale paylaşımı büyük beğeni topladı

Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda isimler karıştırılan Kırıkkale ile Kırklareli illerinin yerleri harita üzerine işaretlenerek gösterildi.

5 Şubat 2020 10:14

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor ile deplasmanda mücadele edecek. Sosyal medya üzerinde ‘Kırklareli neredeydi?’ sorusuyla esprilere neden olan paylaşımlara Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabı da katıldı. Sosyal medya kullanıcılarına Türkiye haritası üzerinden her iki ilin yerini belirterek yapılan paylaşımda, “Kırklareli Marmara Bölgesinde, Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir” ifadelerine yer verildi.

Esprili paylaşım taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak. (İHA)

Son güncelleme 10:14 | 5 Şubat 2020
Fenerbahçe kırıkkale kırklareli
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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