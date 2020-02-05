SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Van’dan kahreden haber: Can kaybı 33’e yükseldi
Ersun Yanal’dan Van mesajı: ‘Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil’
Fenerbahçe

Ersun Yanal’dan Van mesajı: ‘Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil’

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Yanal, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle futbol konuşmak istemediğini ifade etti.

5 Şubat 2020 17:33

Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi.

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, “Bugün maalesef Van'da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

05 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor`a konuk olan Fenerbahçe, yoğun yapmur altında oynanan maçı 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti. İki takım 11 Şubat`ta rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İşte maçta yaşananlar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:33 | 5 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe kırklarelispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
07/02/2020 - 20:00
-
Ankaragücü
Konyaspor
08/02/2020 - 14:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR