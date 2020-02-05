Erkan Sözeri: “Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğimiz bir skor…’

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşılarına çıktığını belirtti.

Sözeri, “Bu skordan sonra fazla bir şey anlatmak da kolay değil. Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğimiz skor. Kötü goller yedik. Rakibimiz çok moralli. Lig maçında Fenerbahçe’yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşımıza çıktı. Aynı coşkuyu devam ettirdiler, çok ciddi oynadılar. Biz bu coşkuya karşılık veremediğimiz için böyle bir sonuç oldu. Üzgünüz. İki kulvarda gitmeye gayret ediyoruz. Ağır bir skor oldu. Bunun bize travma yaşatmasına izin vermeden, enerjimizi bozmadan lig maçına odaklanmamız gerekir” dedi.

‘Beşiktaş maçının verdiği aşırı özgüven…’

“Bugün sahada yoktuk” diyen deneyimli çalıştırıcı, “Trabzonspor’un coşkusuna karşılık veremedik. Trabzonspor için her şey çok iyiydi. Bizim için en güzel şey iki taraftarın birbirine olan sevgisi. Skordan öte bizim için sevindirici olan buydu. Yapacak bir şey yok. Biraz da Beşiktaş maçının bize oluşturduğu aşırı özgüven bu sonucu almamızda da etkili oldu. Futbol böyle bir şey. Her maçı aynı ciddiyet aynı atmosferde oynamalısınız. Onun için böyle bir skor oldu. Bu konuda fazla da konuşmaya gerek yok. Bizim için lig de çok önemli. Tamamen pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız” dedi.