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Dünyanın konuştuğu Mehmet Küçükdurmuş o anları anlattı: ‘Vicdanım el vermedi’
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Dünyanın konuştuğu Mehmet Küçükdurmuş o anları anlattı: ‘Vicdanım el vermedi’

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup maçında Kestelspor ile Yatağanspor karşı karşıya gelirken futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'un yaptığı centilmence hareket tüm dünyada takdir topladı.

5 Şubat 2020 12:21

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta Kestelspor ile Yatağanspor arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonun videosu tüm dünyanın gündemine oturdu.

25 yaşındaki Kestelspor forveti Mehmet Küçükdurmuş, boş kaleye doğru topla birlikte ilerlerken yanında koşan rakibinin sakatlandığını görünce bir anda durdu ve topu dışarı attı.

Küçükdurmuş’un bu centilmence hareketi kısa sürede sosyal medyada viral hale gelirken milyonlarca kez paylaşıldı.

Konu hakkında Goal’e konuşan Küçükdurmuş, “Benzer sakatlığı ben de yaşadım ve 6-7 ay futbol oynayamadım. O an gözüme yaşadığım o kötü günler geldi. Her şeyden önemlisi sağlık görevlilerinin bir an önce sahaya girmesi ve arkadaşın tedavisine başlanması gerektiğini düşündüm. Ben o golü çok rahat atabilirdim ama vicdanım izin vermezdi, vermedi de zaten” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yerli ve yabancı basında yer alması hakkında konuşan Küçükdurmuş, “Bu boyutlara taşınabileceğini düşünmedim. Zaten böyle düşünerek hareket etmedim. Ödül almak gibi bir beklentim yok. İnsanlarımızın gönlünü kazanmak için daha önemliydi” dedi.

‘Bir gün Süper Lig’de oynama şansın olsaydı hangi takımı seçerdin?’ sorusuna yanıt veren Küçükdurmuş, “Futbolda her şey nasip, bir gün nasip olursa inşallah memleketimin takımı Trabzonspor’da oynamak isterim” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 12:29 | 5 Şubat 2020
Kestelspor Mehmet Küçükdurmuş Yatağanspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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