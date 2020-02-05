CANLI YAYIN | Kırklarelispor – Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Son 16 turunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK’yı eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, İstanbulspor’u eleyen Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Saat 14:30’da başlayan maçın canlı takibi ‘Skor’da…
KIRKLARELİSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı)
- Dakika 21′ Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kaleci İbrahim ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Mehmet Ekici kaleyi tutturamadı.
- Dakika 10′ Kırklarelispor’un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
- Karşılaşma Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı.
İLK 11’LER:
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet, Zajc, Ferdi, Rodrigues, Mevlüt