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CANLI YAYIN | Kırklarelispor – Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Kırklarelispor – Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibi 'Skor'da... .

5 Şubat 2020 13:33

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Son 16 turunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK’yı eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, İstanbulspor’u eleyen Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Saat 14:30’da başlayan maçın canlı takibi ‘Skor’da…

KIRKLARELİSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İlk yarı)

  • Dakika 21′ Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu kaleci İbrahim ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Mehmet Ekici kaleyi tutturamadı.
  • Dakika 10′ Kırklarelispor’un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Karşılaşma Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı.

İLK 11’LER:

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet, Zajc, Ferdi, Rodrigues, Mevlüt

Son güncelleme 14:53 | 5 Şubat 2020
Fenerbahçe kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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