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CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Aytemiz Alanyaspor 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçını SKOR'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı Alanyaspor-Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Sarı kırmızılılar deplasmanda iyi bir skor alarak yarı final için avantaj yakalamanın peşinde. Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle linki ve tüm detaylar haberimizde...

5 Şubat 2020 19:24

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçını dakika dakika canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Kasımpaşa’yı eleyen Alanyaspor ile Rize’yi saf dışı bırakan Galatasaray çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Falcao ve Saracchi Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11’LER:

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzvellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Jimmy, Belhanda, Lemina, Taylan, Onyekuru, Sekidika

Yedekler: Muslera, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Mariano, Andone, Feghouli

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN.

RÖVANŞ 12 ŞUBAT’TA OYNANACAK

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Son güncelleme 20:30 | 5 Şubat 2020
Aytemiz Alanyaspor canlı canlı izle canlı link galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
20 12 41
2 Istanbul Basaksehir
20 11 39
3 Trabzonspor
19 11 38
4 Alanyaspor
20 11 38
5 Fenerbahçe
20 11 37
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