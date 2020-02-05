Büyük fiyasko! Galatasaray… Fenerbahçe… Beşiktaş… Trabzonspor…

Ara transferin 31 Ocak'ta sona ermesinin ardından ‘4 büyükler'in son 3 sezondaki bilançosu bir hayli kabarık. Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya koyduğu harcama limiti etkisini kısa sürede gösterdi. Alım gücü azalırken kulüpler futbolcuları elden çıkarmak zorunda kaldı. Son 3 sezonda devler, 139 transfer yapıp 126 ismi gönderdi. Galatasaray'da son 3 sezondaki futbolcu sirkülasyonu sayısı 72.

GALATASARAY ZİRVEDE

Bu sezon 17 transfer yapıp 11 isimle yollarını ayıran Galatasaray, son 3 yılda 82 milyon 850 bin Euro'luk bonservis harcaması yaptı, 78 milyon 410 bin Euro bonservis geliri elde etti. Aynı periyotta Fenerbahçe'de gelip giden oyuncu toplamı ise 70'i buldu. 3 sezonda yapılan 39 transfer içinde yer alan tek sol bek Yasir, oynamadan gönderildi. Kanarya devre arası harcama limiti nedeniyle sol bek alamadı.

EN DÜŞÜK TRABZONSPOR

Kartal’ın bilançosunda toplam 65 oyuncusu yer aldı. Yaptığı 30 takviye için 33 milyon 350 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen Kartal, gönderdiği 35 isimden 55 milyon Euro kazandı. Bu sezon ise gelirler düştü. 2017-18 ve 2018-19'u sakin geçiren Trabzonspor ise bu yıl 19 takviye yapıp 10 oyuncu gönderdi. Üç sezonda toplam 32 transfer yapan Karadeniz ekibi, 28 oyuncuyla yollarını ayırdı.