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Son Dakika: Son dakika… Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı! 1 ölü 157 yaralı var
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçakla İzmir’e gelmişti!
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Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçakla İzmir’e gelmişti!

FIBA Avrupa Kupası'nda deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşan Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'e, Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla geldiği ortaya çıktı. İzmir yolculuğu esnasında türbülans yaşandığı ve daha sonra gelen kaza haberinin ardından bazı oyuncuların karayolu ile dönüş yapmayı talep ettiği öğrenildi.

5 Şubat 2020 22:59

FIBA Avrupa Kupası’nda Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji’nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte kaza geçiren uçakla İzmir’e geldiği ortaya çıktı.

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.

AYNI UÇAK, İZMİR YOLCULUĞU SIRASINDA TÜRBÜLANS YAŞAMIŞ…

Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir’e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul’a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Kaf Kaf gibi Avrupa Kupası’nda çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

Son güncelleme 22:59 | 5 Şubat 2020
Bahçeşehir Koleji fiba avrupa kupası FIBA Europe Cup
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